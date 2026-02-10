Frana Arenzano l' esplosivo potrebbe essere utilizzato giovedì sera

Giovedì sera ad Arenzano potrebbe arrivare il momento dello sgombero definitivo. La Protezione Civile sta valutando di far brillare i massi ancora instabili che si sono staccati lo scorso 25 gennaio, bloccando la strada principale, la via Aurelia. Se tutto andrà come previsto, le operazioni potrebbero iniziare giovedì sera, portando a una soluzione definitiva per la zona. La decisione arriva dopo settimane di attesa e di tentativi di messa in sicurezza, ma i rischi di ulteriori crolli restano elevati.

Giovedì 12 febbraio, in orario serale: potrebbe questo il momento in cui verranno fatti brillare i massi ancora instabili sul fronte della frana che si è abbattuta ad Arenzano lo scorso 25 gennaio, bloccando la via Aurelia. Il lavoro da fare è imponente: si parla di una porzione pericolante alta.

