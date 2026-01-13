Campania | Università ' Vanvitelli' bando fotografico e mostra su donne che hanno superato il cancro

L'Università Vanvitelli di Caserta promuove un progetto fotografico e una mostra dedicati alle donne che hanno affrontato e superato il cancro. L'iniziativa mira a valorizzare la resilienza e il coraggio di queste donne, offrendo un'importante occasione di sensibilizzazione e riflessione sulla diagnosi e il percorso di guarigione. Un'iniziativa che invita a conoscere storie di forza e speranza, contribuendo alla diffusione di una cultura della salute e del supporto.

Caserta, 12 gen. (AdnkronosLabitalia) - Un bando fotografico e una mostra per raccontare la forza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. Il 16 gennaio 2026, alle ore 10.30, presso la sede del rettorato dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, in viale Ellittico 31, Caserta, sarà inaugurata la mostraevento quale momento conclusivo del concorso fotografico 'Il Coraggio delle Donne: la vita al di là del cancro', allo scopo di promuovere una riflessione sulla resilienza femminile attraverso l'arte fotografica. Il concorso fotografico, riservato alla comunità accademica della Vanvitelli, si è concluso nell'estate 2025 ed ha visto la partecipazione di circa 70 fotoamatori con un totale di circa 150 immagini presentate che saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ateneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Campania: Università 'Vanvitelli', bando fotografico e mostra su donne che hanno superato il cancro Leggi anche: Violenza su donne, panchina rossa al rettorato università Vanvitelli Leggi anche: "Note di donne – Donne che hanno fatto la musica": concerto omaggio al coraggio delle donne che hanno fatto la storia della musica Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Campania: Università 'Vanvitelli', bando fotografico e mostra su donne che hanno superato il cancro - Un bando fotografico e una mostra per raccontare la forza delle donne che hanno affrontato e superato il cancro. adnkronos.com

Università, 8 indagati per concorso truccato alla Vanvitelli - Eseguito un decreto di perquisizione nei confronti di 8 persone che, secondo la Procura di Santa Maria Capua Vetere, avrebbero alterato la regolarità di un bando di concorso riservato ai laureati non ... rainews.it

All’Università della Campania Vanvitelli un team di scienziati cerca di individuare con gli organoidi il rischio di tossicità - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.