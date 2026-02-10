Comunicato Stampa | Bolca e Valpolicella verso l' Unesco

Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato all’unanimità una mozione per sostenere le candidature UNESCO di Bolca e della Valpolicella. La decisione rappresenta un passo importante per le due zone, che cercano il riconoscimento internazionale. Ora si attende il passo finale per ottenere il prestigioso status di patrimonio dell’umanità.

“Il voto unanime espresso oggi dal Consiglio regionale del Veneto, sulla mozione unica a sostegno delle candidature UNESCO del sito geopaleontologico di Bolca (VR) e della tecnica di appassimento delle uve della Valpolicella, è un passaggio di grande valore istituzionale. È un segnale compatto e significativo: il Veneto fa squadra su due progetti di alto profilo, che uniscono tutela, ricerca, identità e opportunità di crescita per i territori”. Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, dopo l'approvazione dell'atto nel corso della seduta consiliare di oggi. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Il sito di Bolca, noto per i suoi fossili di grande valore scientifico, punta a ottenere il riconoscimento come patrimonio dell’umanità UNESCO.

I fossili di Bolca, situati nella Val d'Alpone, sono candidati ufficiali per il patrimonio mondiale dell'Unesco, con l'obiettivo di ottenere il riconoscimento nel 2027.

