La griglia della Formula 1 2026 è ormai definita. Dopo le presentazioni delle ultime due scuderie, il quadro è chiaro: tutte le monoposto sono pronte per la stagione. Ora si aspetta solo il via alle gare, con i piloti e le squadre già concentrate sulla nuova sfida.

La griglia della Formula 1 2026 è finalmente completa: con la presentazione delle ultime due scuderie si chiude il cerchio sulle nuove monoposto. Beatrice e Luca fanno il punto su quanto visto finora tra livree, soluzioni tecniche, dichiarazioni dei team principal e primi dettagli sulle power unit. Ma il vero banco di prova sarà il Bahrain, dove sono in corso le prove libere collettive: i primi dati che potrebbero essere davvero indicativi dello stato di forma delle squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Formula 1 2026, griglia completa! Cosa abbiamo capito finora?

