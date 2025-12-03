F1 Red Bull e Racing Bulls ufficializzano la line-up piloti Adesso la griglia del 2026 è completa

La notizia era nell’aria già da alcune settimane e adesso è arrivata finalmente l’ufficialità, quando mancano pochi giorni all’ultima tappa iridata del 2025 che si terrà questo weekend ad Abu Dhabi. Red Bull e Racing Bulls hanno annunciato infatti quale sarà la rispettiva line-up piloti per la prossima stagione, completando il mosaico della griglia del Mondiale 2026 di Formula Uno. A conti fatti non sono tante le novità rispetto alla situazione attuale, infatti quasi tutte le scuderie hanno deciso di confermare le coppie che hanno preso parte al campionato 2025. Rimangono invariate le formazioni di McLaren, Mercedes (con Kimi Antonelli unico azzurro in griglia), Ferrari, Williams, Aston Martin, Haas, Alpine e Sauber (che diventerà Audi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Red Bull e Racing Bulls ufficializzano la line-up piloti. Adesso la griglia del 2026 è completa

