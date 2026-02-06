Ex Whirlpool Invitalia entra in Italian Green Factory | 60 milioni per il rilancio del sito di Napoli

Invitalia ha ufficialmente preso il controllo di Italian Green Factory, la società del gruppo Tea Tek che si occupa di rilanciare lo stabilimento ex Whirlpool di Napoli. Con un investimento di 60 milioni di euro, l’obiettivo è rimettere in moto la fabbrica e creare nuove opportunità di lavoro. Ora si attende che i lavori partano e che il sito torni a funzionare a pieno ritmo.

È stato perfezionato l'ingresso di Invitalia in Italian Green Factory, società del gruppo Tea Tek, nell'ambito del progetto di reindustrializzazione dell'area ex Whirlpool di Napoli. L'operazione è stata annunciata dal ministero delle Impprese e del Made in Italy. L'investimento, realizzato attraverso il Fondo Salvaguardia Imprese, prevede un apporto complessivo di 60 milioni di euro: 29 milioni da parte di Invitalia e 30,9 milioni da Italian Green Factory. Secondo quanto comunicato dal ministero, si tratta di un passaggio decisivo per il rilancio produttivo del sito dismesso, con l'avvio di un'iniziativa a carattere sostenibile in grado di garantire continuità industriale e occupazionale.

