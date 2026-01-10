Accorpamento degli istituti scolastici Il confronto tra Comune e genitori

Nella Sala San Michele a Castiglion Fiorentino si è svolto un incontro tra l’amministrazione comunale e i genitori degli studenti delle scuole dell’infanzia de La Nave e della primaria di Santa Cristina. L’obiettivo è stato quello di discutere l’eventuale accorpamento degli istituti scolastici, affrontando tematiche legate alla didattica, alla gestione e alle future strategie educative per il territorio.

CASTIGLION FIORENTINO Un confronto partecipato e a tratti acceso quello che si è svolto nella Sala San Michele, dove l'Amministrazione comunale di Castiglion Fiorentino ha incontrato i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia de La Nave e della primaria di Santa Cristina. Al tavolo istituzionale erano presenti il sindaco Mario Agnelli, il vicesindaco Devis Milighetti, l'assessore all'Istruzione Stefania Franceschini e i rappresentanti dei gruppi consiliari. L'Amministrazione ha ribadito le motivazioni che stanno alla base dell'ipotesi di ridimensionamento dei plessi scolastici, richiamando i dati demografici e le condizioni strutturali degli edifici.

