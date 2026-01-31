La giunta regionale della Campania ha approvato il piano di dimensionamento delle scuole per il 2026-2027. I sindacati protestano contro le decisioni prese, che prevedono l’accorpamento di alcune scuole nel Casertano. La questione ha già sollevato malumori tra insegnanti e genitori, che temono ripercussioni sulla qualità dell’istruzione e sui servizi per gli studenti.

Tempo di lettura: 2 minuti di Tracy Di Piro La giunta regionale della Campania, alla cui presidenza siede Roberto Fico, ha approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2026-2027. Il piano di dimensionamento prevede l’accorpamento di ben 23 scuole in tutta la Campania, il che comporta per gli istituti in questione la perdita della loro autonomia, del loro dirigente scolastico e di un Dsga. Le scuole della provincia di Caserta coinvolte sono: il Mattei e l’ Isis Ferraris di Caserta; il Fieramosca Martucci e il Pier delle Vigne di Capua; il Croce di Vitulazio e l’ Alighieri di Bellona e il Mattia De Mare di San Cipriano d’Aversa e il comprensivo di Casapesenna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Accorpamento scuole nel Casertano: protestano i sindacati

La giunta regionale di Caserta ha approvato il piano di dimensionamento scolastico per il prossimo anno.

La petizione online contro l'accorpamento delle scuole Don Milani e De Filis ha raccolto oltre 1.

