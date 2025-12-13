Dopo sette schiaffi serve una gioia A Trieste in palio punti salvezza

Dopo una serie di risultati deludenti, Trieste si prepara a affrontare una sfida fondamentale per la salvezza. La partita rappresenta un'occasione per riscattarsi e risollevare il morale, con l'obiettivo di conquistare punti preziosi e invertire il trend negativo. Un incontro che potrebbe rivelarsi decisivo per il proseguo della stagione.

Da Zagabria a Trieste, un percorso tutto sommato breve per un obiettivo decisamente più complesso: ritrovare smalto anche in campionato. Dopo il blitz esterno in Croazia di mercoledì in Coppa, l’ Una Hotels torna stasera in campo in Serie A, nell’anticipo della undicesima giornata, in Friuli, con l’obiettivo di invertire la tendenza e riprendere il cammino onde uscire dalla melma del fondo classifica. I biancorossi infatti non vincono sullo Stivale da quasi due mesi (l’ultimo successo risale al 19 ottobre; lontano dal PalaBigi addirittura ad aprile scorso) e dopo sette sconfitte consecutive si trovano da soli al penultimo posto. Sport.quotidiano.net

