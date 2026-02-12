Fori Imperiali un terzo dei pini analizzati è a rischio caduta | il Comune li taglia

Dodici pini nei Fori Imperiali sono a rischio caduta. Il Comune ha deciso di rimuoverli per motivi di sicurezza. La scelta è stata presa all’unanimità dal tavolo tecnico che si è riunito in Campidoglio il 12 febbraio, dopo aver valutato le relazioni degli esperti che hanno controllato le piante.

A Roma, nell’area dei Fori Imperiali, sono stati avviati controlli straordinari su 50 pini dopo due crolli avvenuti nello stesso tratto in pochi giorni.

I pini dei Fori Imperiali a Roma sono crollati a causa dell’età avanzata, delle piogge recenti e dei danni alle radici.

