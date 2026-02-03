Roma l’agronomo | Pini dei Fori Imperiali crollati per anzianità piogge e danni a radici

I pini dei Fori Imperiali a Roma sono crollati a causa dell’età avanzata, delle piogge recenti e dei danni alle radici. L’agronomo spiega che le piante sono diventate instabili, e bisogna verificare se durante i lavori pubblici sono stati danneggiati i radici sotto terra. La situazione resta sotto osservazione, ma il rischio di ulteriori crolli rimane.

(Adnkronos) – I pini a Roma "sono caduti per tre cause: l'anzianità, le piogge di questi giorni e i danni alle radici: bisogna vedere se ci sono stati dei lavori fra il livello del terreno e i 60 centimetri di profondità, magari con il passaggio di qualche cavo, tubatura o con il rifacimento dei marciapiedi. Non credo c'entrino i lavori per la metropolitana, che sono più in profondità". Lo dice all'Adnkronos il professor Angelico Bonuccelli, agronomo e già direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale, riferendosi ai due pini che sono caduti da inizio anno lungo via dei Fori Imperiali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Roma Pini

Un summit si è tenuto oggi in Campidoglio per discutere dei pini crollati sui Fori Imperiali.

Dopo il crollo di due pini a distanza di pochi giorni ai Fori Imperiali, il Comune di Roma ha avviato nuovi controlli sugli alberi presenti in zona.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Roma Pini

Argomenti discussi: Roma, il responsabile dell'Orto botanico: Pini caduti? Chiome e radici vanno curate tutti i giorni; Roma, crolla un altro pino ai Fori Imperiali: tre persone ferite. È il terzo albero caduto in poche settimane; Giù le mani dai pini di Roma: Fratelli d’Italia attacca la Giunta Gualtieri; Albero caduto ai Fori Imperiali, l’assessore Alfonsi: Strada chiusa per 7 giorni. E via al censimento mirato.

Roma, il responsabile dell'Orto botanico: «Pini caduti? Chiome e radici vanno curate tutti i giorni»«I monitoraggi e le analisi sono importanti al pari della manutenzione ordinaria che deve essere effettuata a prescindere e prima dalle analisi. Una pianta curata con una ... ilmessaggero.it

Roma: Fd'I, stop alla strage dei pini, tutelare gli alberi sani e storiciLa sostituzione massiva dei pini della Capitale non è né ambientalmente né economicamente fondata, né tantomeno necessaria per la ... agenzianova.com

RIAPERTURA INGRESSO LARGO DELLA SALARA VECCHIA - 3 Febbraio 2026 L’ingresso di Largo della Salara Vecchia è attivo. Le attività di rilievo condotte dai tecnici di Roma Capitale proseguono su via dei Fori Imperiali tra Largo della Salara Vecch - facebook.com facebook

Via dei Fori Imperiali chiusa per una settimana: cosa cambia per la mobilità x.com