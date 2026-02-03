Roma l’agronomo | Pini dei Fori Imperiali crollati per anzianità piogge e danni a radici
I pini dei Fori Imperiali a Roma sono crollati a causa dell’età avanzata, delle piogge recenti e dei danni alle radici. L’agronomo spiega che le piante sono diventate instabili, e bisogna verificare se durante i lavori pubblici sono stati danneggiati i radici sotto terra. La situazione resta sotto osservazione, ma il rischio di ulteriori crolli rimane.
(Adnkronos) – I pini a Roma "sono caduti per tre cause: l'anzianità, le piogge di questi giorni e i danni alle radici: bisogna vedere se ci sono stati dei lavori fra il livello del terreno e i 60 centimetri di profondità, magari con il passaggio di qualche cavo, tubatura o con il rifacimento dei marciapiedi. Non credo c'entrino i lavori per la metropolitana, che sono più in profondità". Lo dice all'Adnkronos il professor Angelico Bonuccelli, agronomo e già direttore del Servizio Giardini di Roma Capitale, riferendosi ai due pini che sono caduti da inizio anno lungo via dei Fori Imperiali.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
