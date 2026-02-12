Fonteviva punta su tre Ambassador apuani | Bensellam Palermo e Magnelli valorizzano territorio e acqua locale

Fonteviva ha scelto tre rappresentanti apuani per promuovere il territorio e l’acqua locale. Si tratta di Hanina Bensellam, Augusto Palermo e Armando Magnelli, che si sono fatti avanti come nuovi ambasciatori. Insieme, lavoreranno per far conoscere le eccellenze della zona e sostenere le risorse naturali del luogo.

Fonteviva, un tris di eccellenze a sostegno del territorio: Hanina Bensellam, Augusto Palermo e Armando Magnelli nuovi Ambassador. Massa, 12 febbraio 2026 – Fonteviva rafforza il suo legame con il territorio apuano attraverso una nuova strategia di comunicazione che punta su figure di spicco del mondo professionale, culturale e imprenditoriale. Hanina Bensellam, Augusto Palermo e Armando Magnelli sono i nuovi Ambassador del brand, uniti nell'obiettivo di valorizzare l'acqua apuana e promuovere le eccellenze locali. L'annuncio, giunto oggi, segna un'ulteriore evoluzione del progetto promosso da EVAM S.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ultime notizie su Fonteviva Ambassador Bensellam, Palermo e Magnelli: un tris di eccellenze si aggiunge alla squadra degli ambassador FontevivaMASSA – EVAM S.p.A. prosegue il percorso di ampliamento della rete dei Fonteviva Ambassador ... msn.com Sette nuovi 'ambassador' per FontevivaFonteviva presenta sette nuovi ambassador. Sono professionisti, sportivi e personalità pubbliche che sostengono il marchio in modo spontaneo ... msn.com

