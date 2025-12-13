Atletica Jimmy Gressier favorito agli Europei di Cross | tre trionfi su tre terreni diversi? L’Italia punta su Chiappinelli
agli Europei di Cross, Jimmy Gressier si presenta come grande favorito, forte di tre vittorie su terreni diversi. L’Italia conta su Chiappinelli per puntare a risultati di rilievo, mentre l’assenza di Jakob Ingrebrigtsen, principale atteso, apre nuovi scenari alla competizione.
Jakob Ingrebrigtsen era l’uomo più atteso agli Europei di Cross, ma un paio di settimane prima dell’evento il fuoriclasse norvegese ha deciso di dare forfait. Il Campione Olimpico dei 5000 metri ha preferito concentrarsi sulla preparazione per la prossima stagione, cercando di recuperare al meglio la propria condizione fisica dopo l’infortunio che ha condizionato l’ultima annata agonistica. Lo scandinavo non andrà dunque a caccia del quarto sigillo dopo quelli del 2021, 2022, 2024 e lo status di grande favorito della vigilia ricadrà su Jimmy Gressier. Il francese proverà a emulare le gesta del connazionale Yann Schrub, capace di dettare legge un paio di anni fa. Oasport.it
