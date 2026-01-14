fonderie pisano prima riunione della conferenza di servizi per rilascio aia

Il 18 febbraio si è svolta la prima riunione della Conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alle Fonderie Pisano. L’incontro ha coinvolto i rappresentanti dei vari enti interessati, tra cui la Regione Campania, con l’obiettivo di condividere le valutazioni e avanzare nel procedimento autorizzativo. Questa fase rappresenta un passaggio importante nel percorso di conformità ambientale dell’impianto.

Si sono dati appuntamento il 18 febbraio i componenti del tavolo che, questa mattina, hanno tenuto il primo incontro della conferenza di servizi che dovrà rilasciare, nella condivisione e del parere di tutti gli enti preposti, a partire dalla regione Campania, l'autorizzazione di impatto ambientale alle Fonderie Pisano. Nel corso del primo incontro operativo che si è svolto presso la sede di via Generale Clark della regione Campania, sono state ricordate ai vertici delle Fonderie Pisano rappresentate dall'ingegnere Ciro Pisano gli obblighi ai quali deve ottemperare sul fronte ambientale.

