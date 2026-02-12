Focus ricollocamenti | Inalca si acceleri Percorsi per il lavoro

A un anno dall’incendio, Inalca e i lavoratori trovano un accordo. Le sigle sindacali definiscono il tutto come un passo difensivo. L’intesa riguarda i ricollocamenti e i percorsi di reinserimento, e apre la strada a un nuovo inizio dopo la crisi.

A un anno dall’incendio si è arrivati a un accordo – che le sigle sindacali hanno definito difensivo - tra Inalca e i dipendenti dell’azienda. Occorre aspettare adesso le scelte personali che faranno i lavoratori tra le possibilità previste. Nel frattempo il sindaco Marco Massari istituirà un tavolo di lavoro, coinvolgendo sindacati e altri attori del territorio, per il ricollocamento di chi avrà perso il posto di lavoro. I rappresentanti di Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil: "È stata una trattativa molto complicata e durissima, ma abbiamo impedito licenziamenti unilaterali e costruito una prospettiva di tenuta laddove ci sarebbero state solo macerie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nei giorni scorsi, l'azienda Inalca ha firmato un accordo con i sindacati per il piano di ricollocamenti.

La vertenza Inalca si fa sempre più complicata.

