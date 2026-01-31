Inalca sindacati divisi su Massari Cgil e Uil | Sì al piano per il lavoro Cisl | Gli accordi non erano questi

La vertenza Inalca si fa sempre più complicata. I sindacati sono divisi: Cgil e Uil sostengono il piano per il lavoro, mentre la Cisl critica gli accordi firmati. La Cgil e la Uil annunciano che chiederanno all’intero sistema imprenditoriale di Reggio Emilia di aiutare nella ricollocazione dei lavoratori, cercando di mettere in contatto domanda e offerta. La situazione resta tesa e ancora tutta da chiarire.

"Chiederemo a tutto il sistema imprenditoriale reggiano di aiutarci nella ricollocazione dei lavoratori di Inalca, cercando di incrociare domanda e offerta". La proposta del sindaco Marco Massari – lanciata attraverso l'intervista di ieri sul Carlino – spacca i sindacati: da una parte Cgil e Uil che accolgono con favore l'idea, dall'altra la Cisl che invece richiama il Comune a rispettare gli impegni siglati ai tavoli da parte del Gruppo Cremonini sul futuro dei 165 lavoratori del sito reggiano andato distrutto un anno fa nel maxi rogo (il 'congelamento' degli esuberi preannunciati, con proroga della cassa integrazione al fine di studiare soluzioni per riassorbirli).

