Inalca il piano di ricollocamenti | Nel gruppo ne restano 82 per gli altri incentivi all’uscita

Nei giorni scorsi, l’azienda Inalca ha firmato un accordo con i sindacati per il piano di ricollocamenti. Dei 164 lavoratori considerati in esubero, 82 verranno spostati in altre mansioni all’interno della stessa azienda. La decisione è stata accolta con approvazione unanime dai rappresentanti dei lavoratori. Restano ancora da definire gli incentivi all’uscita per gli altri.

Approvato all’unanimità dai lavoratori l’accordo tra sindacati e Inalca, che prevede il ricollocamento di 82 dipendenti all’interno della stessa azienda, su 164 inizialmente dichiarati in esubero. I dettagli dell’intesa sono stati illustrati ai dipendenti ieri sera, nell’auditorium Simonazzi della sede Cisl in via Turri. Circa 110 i presenti in attesa di risposte, a un anno esatto di distanza dall’incendio che nella notte tra il 10 e l’11 febbraio ha devastato lo stabilimento di via Due Canali. A spiegare i punti principali dell’accordo è stato Valerio Bondi, segretario regionale Flai Cgil; al tavolo assieme a lui anche Salvatore Coda (segretario provinciale Flai Cgil), Roberto Pinotti (funzionario Cisl Emilia Centrale) ed Ennio Rovatti (segretario generale Uila Uil Modena e Reggio). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

