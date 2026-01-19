Italia | 54,6 miliardi di euro in mano a 79 persone e in 11 milioni sono a rischio povertà anche il 15 per cento di occupati Oxfam | Il baratro della disuguaglianza nel mondo 18300 miliardi di dollari in mano a circa tremila persone

In Italia, 79 persone detengono complessivamente 54,6 miliardi di euro, mentre circa 11 milioni di cittadini, tra cui il 15% di chi lavora, sono a rischio povertà. A livello globale, 3.000 individui possiedono circa 18.300 miliardi di dollari, evidenziando una crescente disuguaglianza. Questi dati riflettono le persistenti disparità economiche che attraversano il nostro Paese e il mondo.

Le 79 persone italiane più ricche accumulano complessivamente patrimoni per 54,6 miliardi di euro. Nel nostro stesdo Paese sono a rischio povertà undici milioni di persone compreso il 15 per cento di chi ha un lavoro. Negli ultimi quindici anni la ricchezza complessiva in Italia è aumentata di duemila miliardi di euro di cui il 91 per cento è andato al 5 per cento più ricco della popolazione. Sono alcuni dati che emergono dal rapporto Oxfam “Il baratro della disuguaglianza”. Su scala mondiale, ad esempio, oltre tremila miliardari, i più ricchi del pianeta, si spariscono 18300 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

