Evasione fiscale nuova indagine su Amazon | perquisizioni nella sede di Milano

La Guardia di finanza di Monza ha perquisito la sede di Amazon a Milano. L’indagine riguarda una presunta evasione fiscale del colosso americano. Gli investigatori stanno cercando documenti e tracce che possano chiarire eventuali irregolarità. Al momento, nessuna comunicazione ufficiale da parte dell’azienda.

(Adnkronos) – Perquisizioni nella sede milanese di Amazon da parte della Guardia di finanza di Monza che, su delega della Procura di Milano, sta indagando su una presunta evasione fiscale del colosso americano. Si tratta di una nuova inchiesta – per ora senza indagati – che riguarda un aspetto in particolare, ossia capire se Amazon . Nuova indagine a Milano su Amazon per evasione fiscale(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Con l'ipotesi di una evasione fiscale di alcune centinaia di milioni tra il 2019 e il 2023 da parte di Amazon, la Gdf di Monza, delegata dalla Procura di Milano, ha effettuat ...

