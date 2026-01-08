Azione Lecco ricorda Beppe Alfano il giornalista ucciso dalla mafia | La sua eredità è l' amore per la legalità

Azione Lecco ricorda Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia, sottolineando come la sua eredità sia l'impegno per la legalità. L'anniversario della sua morte ci invita a riflettere sull'importanza di difendere i valori della giustizia e della trasparenza, affinché il suo esempio continui a ispirare la lotta contro ogni forma di criminalità organizzata.

La mafia non uccide soltanto vite, ma tenta di spegnere anche le coscienze. L'anniversario dell'assassinio del giornalista Beppe Alfano ci richiama oggi, con forza, a questa verità.L'amore per la propria terra e la promessa di lasciare ai figli una Sicilia più giusta e libera rappresentano. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

