Barcellona Pozzo di Gotto ricorda Beppe Alfano memoria e impegno civile contro mafia e corruzione

Domani a Barcellona Pozzo di Gotto si terranno due iniziative per ricordare Beppe Alfano, giornalista ucciso dalla mafia. L’evento intende mantenere viva la memoria di Alfano e promuovere l’impegno civile contro criminalità e corruzione, sottolineando l’importanza del giornalismo come strumento di legalità e trasparenza. Un’occasione per riflettere sui valori civili e sulla lotta contro ogni forma di illegalità.

Domani Barcellona Pozzo di Gotto ricorderà Beppe Alfano, il giornalista ucciso dalla mafia, con due iniziative dedicate alla memoria e all’impegno civile. La città onorerà chi, come Alfano, ha sacrificato la vita nel contrasto alla criminalità organizzata.La mattina, alle 9.30, si svolgerà la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Barcellona Pozzo di Gotto ricorda Beppe Alfano, memoria e impegno civile contro mafia e corruzione Leggi anche: Avellino ricorda Giancarlo Siani: memoria e impegno civile contro la camorra Leggi anche: Poste Italiane celebra Barcellona Pozzo di Gotto in un annullo filatelico dedicato Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Barcellona Pozzo di Gotto (ME): martedì 30 dicembre la presentazione del saggio “Divide et Impera” di Pietro Gurrieri; Sequestrati oltre 4 tonnellate di 'botti' a Barcellona Pozzo di Gotto; Barcellona, scoperti due depositi clandestini di fuochi d’artificio; Sequestrati tra Messina e Barcellona 120mila fuochi d’artificio: un arresto e due denunce. Barcellona Pozzo di Gotto ricorda Beppe Alfano: l’8 gennaio saranno 33 anni dal suo assassinio - Come ogni 8 gennaio, Barcellona Pozzo di Gotto si raccoglie nel ricordo di Beppe Alfano, giornalista del quotidiano La Sicilia, ... 98zero.com

“Mafia, corruzione e affari”: l’incontro pubblico del PD a Barcellona - l'incontro pubblico del Partito Democratico per parlare di legalità e buona politica. 24live.it

Barcellona: Sicurezza stradale e memoria, grande partecipazione al 1° Memorial Mattia & Simone - In un Teatro Vittorio Currò gremito in ogni ordine di posto si è svolta la seconda parte del 1° Memorial Mattia & Simone, dedicata a una conferenza sulla sicurezza stradale che ha saputo coniugare mem ... 98zero.com

Tradizioni Barcellona Pozzo di Gotto - Sicilia - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.