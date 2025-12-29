Firenze Capodanno con L’Acqua Cheta al Teatro Niccolini

Il Teatro Niccolini di Firenze ospiterà, il 31 dicembre, la rappresentazione di

Firenze, 26 dicembre 2025 - L’Acqua Cheta torna in scena per accompagnare Firenze verso il 2026 con una serata di teatro popolare, leggerezza e memoria condivisa. La Compagnia delle Seggiole riprende il capolavoro di Augusto Novelli restituendo alla città la sua Firenze “di prima”: quella dei cortili, delle finestrelle che si aprono all’improvviso, degli amori semplici e delle gelosie che si sciolgono in un sorriso. La commedia più amata dai fiorentini torna al Teatro Niccolini, gestito da “Firenze On Stage”, per quattro repliche di fine e inizio anno. Il 31 dicembre alle ore 19:15 e alle ore 22, con brindisi di mezzanotte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Capodanno con L’Acqua Cheta al Teatro Niccolini Leggi anche: Firenze, presentazione del libro la ‘Viagrola’ al Teatro Niccolini Leggi anche: Firenze, Massimo Sestini racconta le sue 'Fotografie impossibili' al teatro Niccolini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Firenze, Capodanno con L’Acqua Cheta al Teatro Niccolini - Il 31 dicembre e anche a gennaio in scena il capolavoro di Augusto Novelli interpretato dalla Compagnia delle Seggiole ... lanazione.it

Cosa fare a Firenze e in Toscana a Capodanno: concerti in piazza, musica e teatro - Concerti e balli nelle piazze, spettacoli teatrali, show da togliere il fiato: il conto alla rovescia per la festa di Capodanno è partito e in Toscana le occasioni per brindare in compagnia non manche ... corrierefiorentino.corriere.it

Capodanno a Firenze, da Santa Croce a Santissima Annunziata: musica ed eventi in 4 piazze. Il programma - E' partito il conto alla rovescia verso il Capodanno: la notte del 31 dicembre Firenze saluterà il 2025 e darà il benvenuto al 2026 con musica ed eventi in quattro piazze, a cominciare da piazza Santa ... 055firenze.it

PASSA UN CAPODANNO SENSAZIONALE DA Hard Rock Cafe Firenze! - facebook.com facebook

Capodanno a Firenze, concerti e spettacoli in quattro piazze. Scatta il piano sicurezza x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.