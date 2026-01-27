La presentazione del romanzo 'Dimmi che verità ti occorre' di Jacopo Chiostri si terrà il 29 gennaio alle 18 al Teatro Niccolini di Firenze. L'evento offre l'opportunità di conoscere l'autore e il suo ultimo lavoro, pubblicato da Il Viandante. Un'occasione per approfondire una narrazione che si inserisce nel panorama culturale della città.

Firenze, 27 gennaio 2026 – Giovedì 29 gennaio alle ore 18 al Teatro Niccolini (via Ricasoli 3, Firenze) Jacopo Chiostri presenta il suo romanzo Dimmi che verità ti occorre, edito da Il Viandante. Interverranno Francesco Giannoni, giornalista e scrittore, e Antonio Pagliai, curatore del ciclo “Niccolitudini”. Chiostri, nato a Milano nel 1952, vive a Firenze fin dall’infanzia. Giornalista, critico artistico e letterario, ha pubblicato finora sette romanzi. Protagonista dell’ultimo è Rocco Calamandrei, un cronista di nera la cui carriera è in declino. Le morti sospette di tre ladri, archiviate come incidenti, riaccendono il suo fiuto e lo portano, grazie alle confidenze di piccoli criminali, al nome di un possibile colpevole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, presentazione del libro 'Dimmi che verità ti occorre' al teatro Niccolini

