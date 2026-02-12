fiorello punge sul bacio giorgia racconta la reazione di emanuel lo

Fiorello ha acceso di nuovo il dibattito sul bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia a Taratata. Durante il suo programma, il comico ha chiamato in diretta la cantante, punzecchiandola sulla reazione di Emanuel Lo. La discussione si accende ancora, mentre tutti cercano di capire cosa pensi davvero Giorgia.

Il bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia a Taratata continua a far discutere. A riaccendere l’attenzione è stato Fiorello, che durante il suo show ha chiamato in diretta la cantante. Tra battute e risate, è emerso un dettaglio curioso: la reazione di Emanuel Lo. Il momento televisivo, nato come gioco, ha acceso il gossip e riportato sotto i riflettori una delle coppie più solide dello spettacolo. Belen Rodriguez e Alessia Marcuzzi, un gelo che non passa: tutti i retroscena Il bacio che ha acceso il dibattito. Durante Taratata, Paolo Bonolis ha invitato il pubblico a celebrare l’amore. Seduto accanto a Giorgia, ha trasformato l’invito in un bacio improvviso. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

Paolo Bonolis sorprende tutti a Taratata con un bacio in diretta a Giorgia.

La serata di lunedì 9 febbraio su Canale 5 ha visto il ritorno di Paolo Bonolis con il suo nuovo show Taratata.

