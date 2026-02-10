Paolo Bonolis sorprende tutti a Taratata con un bacio in diretta a Giorgia. L’attore e conduttore ha lasciato il pubblico senza parole, mentre Emanuel Lo reagisce sui social, scatenando commenti e battute. La scena ha fatto il giro del web e ha acceso il dibattito tra i fan.

Il bacio a sorpresa di Paolo Bonolis a Giorgia a Taratata. Paolo Bonolis è tornato a illuminare la prima serata di Canale5 con Taratata, lo show musicale che celebra la musica italiana dal vivo, e lo ha fatto come solo lui sa fare: tra emozione, risate e colpi di scena inattesi. I riflettori della Chorus Life Arena di Bergamo si sono accesi ieri, lunedì 9 febbraio, per una puntata memorabile, che ha avuto come protagonista un momento destinato a far discutere: un bacio in diretta a Giorgia. La cantante, dopo essersi esibita con un medley dei suoi più grandi successi e un omaggio a Michael Jackson con Human Nature, è stata colta di sorpresa dal conduttore. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paolo Bonolis sorprende Giorgia con un bacio in diretta a Taratata: la reazione di Emanuel Lo scatena i social

