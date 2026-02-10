Giorgia il bacio con Paolo Bonolis davanti a tutti | la reazione del marito Emanuel Lo

La serata di lunedì 9 febbraio su Canale 5 ha visto il ritorno di Paolo Bonolis con il suo nuovo show Taratata. La prima puntata ha attirato l’attenzione, tra ospiti e musica dal vivo. Tra i momenti che fanno discutere c’è il bacio tra Giorgia e Bonolis davanti a tutti, che ha lasciato senza parole il pubblico. A sorpresa, anche Emanuel Lo, marito di Giorgia, ha reagito, creando un po’ di tensione sui social.

Il ritorno in prima serata di Paolo Bonolis non è passato inosservato. Lunedì 9 febbraio, il conduttore è tornato su Canale 5 con Taratata, uno show musicale che ha subito fatto parlare di sé, tra grandi ospiti, musica dal vivo e un momento a sorpresa destinato a diventare virale. La serata si è aperta in un clima di festa, con l’idea dichiarata di celebrare la musica italiana in modo leggero, spettacolare e senza troppi schemi. A dare il via allo show è stata Giorgia, protagonista di un’intensa esibizione iniziale. La cantante ha proposto un medley dei suoi brani più amati e Human Nature, omaggio sentito a Michael Jackson, scaldando immediatamente il pubblico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

