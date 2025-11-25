luigi lo cascio a bologna baffi e capelli da gino in piazza santo stefano le botteghe storiche come questa stanno scomparendo

Bologna, 25 novembre 2025 – Chissà se avrà contato “cento passi” anche tra le Due Torri e piazza Santo Stefano, Luigi Lo Cascio. Il noto attore, in città per girare una fiction, ha scelto ‘Gino’ proprio a una spicciolata dal complesso delle Sette Chiese per sistemarsi i capelli e i baffi prima delle riprese – che sta svolgendo tra Bologna e Milano –, come racconta il barbiere Francesco Scigliano: “Ha detto che Bologna l’ha trovata cambiata”. L’attore Luigi Lo Cascio in città per girare una fiction: “Bologna è cambiata”. "Ha detto che sta girando una serie tra Bologna e Milano e aveva bisogno di sistemarsi i capelli e fare dei baffi particolari per interpretare al meglio il personaggio – racconta Scigliano –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

