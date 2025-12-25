Il Natale è una delle feste più celebrate in Italia e in Europa, ma molte delle sue tradizioni antiche rischiano di scomparire, travolte da stili di vita moderni e da celebrazioni sempre più globalizzate. Dietro a luci, regali e mercatini si celano usanze radicate nella storia, nel folklore e nella cultura popolare, alcune delle quali oggi sono dimenticate o ridotte a semplici curiosità. Zampognari e musica popolare. Per secoli, nelle regioni del Sud e del Centro Italia, era comune incontrare i zampognari, i suonatori di zampogna (una cornamusa tradizionale), che percorrevano strade e piazze suonando melodie natalizie. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tradizioni di Natale dimenticate: riti e usanze che stanno scomparendo

Leggi anche: Usanze e tradizioni dimenticate di Romagna attraverso foto, proverbi e credenze popolari: ecco il libro Radames Garoia

Leggi anche: Natale insolito: le tradizioni più strane del mondo dalla tavola alle usanze

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Natale insolito: le tradizioni più strane del mondo dalla tavola alle usanze; A Fraine e Tufillo il tradizionale appuntamento con i riti del fuoco della Vigilia di Natale; Natale in ufficio: tradizioni, miti e curiosità aziendali nel mondo.

Tradizioni di Natale dimenticate: riti e usanze che stanno scomparendo - Dai presepi artigianali agli zampognari, dai riti del fuoco alle antiche figure del folklore alpino, molte tradizioni natalizie stanno lentamente scomparendo. msn.com