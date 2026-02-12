Filosofo Dario Antiseri morto a Cesi di Terni dopo una lunga malattia l' allievo di Karl Popper aveva 86 anni

È morto a Cesi di Terni il filosofo Dario Antiseri, dopo aver combattuto a lungo contro una malattia. Aveva 86 anni. Antiseri, allievo di Karl Popper, ha portato le teorie del suo maestro in Italia e ha scritto un famoso manuale di filosofia insieme a Giovanni Reale. La sua scomparsa rappresenta una grande perdita per il mondo accademico e per chi ha studiato le sue opere.

Il filosofo Dario Antiseri è morto nella notte nella sua abitazione di Cesi (Terni). Aveva 86 anni e da tempo lottava contro una lunga malattia che negli ultimi mesi lo aveva costretto a interrompere ogni impegno pubblico. Con l'intellettuale, allievo di Karl Popper, scompare una delle figure più originali del panorama filosofico italiano del secondo Novecento, capace di armonizzare la riflessione su fede cristiana, liberalismo e razionalismo scientifico. Il suo manuale di storia della filosofia, scritto a quattro mani con Giovanni Reale, ha formato generazioni e generazioni di studenti.

