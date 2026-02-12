Questa sera al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys salgono sul palco come superospiti per la prima volta insieme dal vivo. È un’anteprima mondiale che fa parlare di sé, mentre giovedì 26 febbraio si preparano a regalare un momento speciale al pubblico. Venerdì, invece, tutti i cantanti si esibiranno davanti al presidente Mattarella.

SANREMO – Sul palco dell’Ariston ci saranno anche ospiti internazionali. Lo ha svelato il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti questa sera, 12 febbraio 2026, in diretta al Tg1. Ramazzotti a Alicia Keys per la prima volta insieme dal vivo, in anteprima mondiale, sono i due superospiti della terza serata del Festival, giovedì 26 febbraio. Ramazzotti festeggerà al Festival i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con “Adesso Tu”. Domani, venerdì 13 febbraio, per la prima volta in settantasei anni, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà i protagonisti del Festival. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo: Ramazzotti e Alicia Keys superospiti, prima esibizione insieme dal vivo. E venerdì tutti i cantanti da Mattarella

Questa sera al Festival di Sanremo, Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno sul palco insieme per la prima volta dal vivo.

Questa sera al Festival di Sanremo spicca una novità: Eros Ramazzotti e Alicia Keys saliranno insieme sul palco come superospiti.

Eros Ramazzotti e Alicia Keys canteranno insieme Aurora

