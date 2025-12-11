Sapori autentici con l' atmosfera delle feste | a Falconara in via Bixio arriva il momento di ‘Natale in ProLoco’

Vieni a scoprire i sapori autentici e l’atmosfera delle feste a Falconara Marittima. Sabato 13 dicembre, dalle 16 alle 20, l’isola pedonale di via Bixio ospita ‘Natale in (Pro)Loco’, un evento dedicato alle tradizioni, alle eccellenze gastronomiche e ai profumi natalizi del territorio. Un’occasione per immergersi nello spirito delle festività.

FALCONARA MARITTIMA - Sarà una giornata all’insegna dei profumi, delle tradizioni e delle eccellenze gastronomiche del territorio quella in programma sabato 13 dicembre, dalle 16 alle 20, nell’isola pedonale di via Bixio. Falconara Marittima accoglierà infatti le Pro Loco della provincia di. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

