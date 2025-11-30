Boccadasse nella sede della Pro Loco incontri con ' A Compagna' per conoscere il genovese e le tradizioni

Dall'uno al cinque dicembre 2025 va in scena l'evento ‘A Compagna incontra i genovesi’ a Boccadasse, nei locali della Pro Loco di via Aurora. Un'occasione per avvicinarsi all'associazione storica e culturale ligure che promuove tradizioni e lingua genovese e conoscere meglio parole, modi dire. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Vi aspettiamo nella nostra sede di Boccadasse dal lunedì al venerdì 2 lezioni di prova gratuita! - facebook.com Vai su Facebook

Boccadasse, nella sede della Pro Loco incontri con 'A Compagna' per conoscere il genovese e le tradizioni - Gli incontri sono aperti dalle ore 14 alle ore 18 e verrà anche mostrato un affascinante documentario degli anni ‘60 che mostra la Boccadasse di un tempo, con il ritorno dei pescatori nel borgo e la ... Come scrive genovatoday.it

'No alla violenza sulle donne', a Boccadasse una speciale panchina rossa e infopoint - Martedì 25 novembre l'iniziativa della Pro Loco Maris con Wall of Dolls, nei pressi della sede delle due associazioni ... Scrive genovatoday.it

Pro Loco di Boccadasse, nuovo direttivo e nuove richieste - Si è svolto l’atteso direttivo della Pro Loco di Boccadasse, vero parlamentino della gente del borgo marinaro più amato dai Genovesi e dai turisti. Secondo ilsecoloxix.it