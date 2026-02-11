Festa di compleanno per il press agent Rocco Corsano all’evento presenti tanti vip

È stata una serata all’insegna del glamour quella dedicata al compleanno di Rocco Corsano, il noto press agent. L’evento ha richiamato numerosi vip, che hanno riempito la location per festeggiare insieme al festeggiato. La festa si è svolta tra risate, brindisi e sguardi curiosi, testimonianza della popolarità di Corsano nel mondo dello spettacolo.

Rocco Corsano festeggia il suo compleanno! Parata di stelle all'evento con tanti vip presenti per celebrare questa giornata. Festa di compleanno circondato da persone care e tante risate. È questa la festa riservata a Rocco Corsano, noto press agent. L'evento si è tenuto presso La Locanda del Gatto Nero, a Roma con un parterre di ospiti vip, ma anche medici e giornalisti. Con una bella torta e la scritta "40+IVA", Rocco Corsano, come mostrato dalla foto, ha voluto celebrare simpaticamente questa giornata.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno partecipato al primo compleanno di Kian, evento che ha riunito amici e volti noti in un’atmosfera semplice e festosa.

