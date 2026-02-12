Le famiglie italiani applaudono l’operazione contro i minori ubriachi. Non si tratta solo di repressione, ma di un segnale chiaro di prevenzione. Questa iniziativa ha sorpreso e commosso molti genitori, che vedono nelle azioni delle forze dell’ordine un modo per tutelare i ragazzi e prevenire problemi più gravi.

Non solo repressione, ma un forte segnale di prevenzione che ha trovato l’inaspettato e commosso appoggio delle famiglie. È questo il bilancio dell’ultima operazione "alto Impatto" che ha interessato la città, coordinata dalla polizia di Stato e dalla polizia locale. Un sabato sera trasformato in un setaccio stretto per garantire la sicurezza urbana, disposto dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Maurizio Valiante. Il dato più allarmante emerso dai controlli, effettuati tra le 19 e la mezzanotte di sabato scorso, riguarda la somministrazione di alcolici a giovanissimi, anche di età compresa tra i 14 e i 15 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fermati minori ubriachi: le famiglie ringraziano

Approfondimenti su Fermati Minori

Durante il ponte dell’Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha potenziato i controlli sul territorio, con particolare attenzione alla sicurezza stradale.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Full Movie | Reborn girl marries a mad prince for revenge—But he’s been planning her all along!

Ultime notizie su Fermati Minori

Argomenti discussi: Fermati minori ubriachi: le famiglie ringraziano.

Fermati minori ubriachi: le famiglie ringrazianoSabato i controlli della polizia hanno interessato numerosi locali: in due casi sono scattate le multe per l’alcol somministrato a giovanissimi ... ilrestodelcarlino.it

Al via le feste, controlli dei carabinieri. Fermati cinque ubriachi al volanteNel corso del ponte dell’Immacolata, la Compagnia Carabinieri di Sassuolo ha intensificato la propria azione sui territori del distretto ceramico, predisponendo servizi straordinari finalizzati a ... ilrestodelcarlino.it

#Napoli - Fermati dalla Polizia di Stato due minori per il lancio del monopattino a #Fuorigrotta. Si erano dati alla fuga dopo la bravata,incastrati dalle telecamere #Cronaca #Sert #PoliziaDiStato #Giovani #Arresti #NanoTV - facebook.com facebook