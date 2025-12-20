Minori con disabilità Il Comune aiuta le famiglie
Non una semplice firma, ma un passaggio storico destinato a cambiare il volto della città e, soprattutto, la vita di centinaia di famiglie. Con parole cariche di significato e di emozione, il sindaco di Corbetta Marco Ballarini ha annunciato la nascita di un progetto di straordinario valore sociale: la trasformazione dell’ex Casa di riposo in una Residenza terapeutico-riabilitativa a media intensità per minori con disabilità. Un edificio per anni rimasto inutilizzato tornerà così a vivere, diventando un luogo di cura, sostegno e accoglienza per giovani affetti da disturbi gravi e complessi. Una struttura pensata non solo per offrire assistenza sanitaria qualificata, ma anche per garantire percorsi terapeutici e riabilitativi adeguati, in un contesto capace di rispondere alle esigenze più delicate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
