Il gip sta valutando l’ipotesi di favoreggiamento per due amici di Alex Manna, sospettato di aver ucciso Zoe Trinchero. Le loro testimonianze vengono considerate poco credibili e potrebbero essere coinvolti in modo più diretto nel caso. La procura continua a indagare, cercando di far luce su quello che è accaduto quella sera.

Si alimentano le ombre sulla personalità di Alex Manna, il 19enne reo confesso del femminicidio di Zoe Trinchero e ora in carcere presso l'istituto penitenziario di Alessandria. Dall'ordinanza di custodia cautelare emerge un'ipotesi di favoreggiamento per due dei suoi amici, i cui racconti non avrebbero convinto gli inquirenti. Intanto il ragazzo resta in carcere per il pericolo di fuga, motivo per cui gli sono stati negati gli arresti domiciliari. L'ipotesi del favoreggiamento Il dettaglio sugli amici di Alex Manna Le bugie del 19enne sul femminicidio di Zoe Trinchero L'ipotesi del favoreggiamento Le informazioni in tal senso non sono ancora complete.

© Virgilio.it - Femminicidio Zoe Trinchero, Alex Manna e l'ipotesi di favoreggiamento per gli amici che lo avrebbero aiutato

Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, ha deciso di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo.

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Femminicidio di Zoe Trinchero, tutti i dubbi sulla versione di Alex Manna e i tentativi di depistaggioAlex Manna ha mentito su più fronti: le accuse a Naudy Carbone, la relazione con Zoe Trinchero, le accuse a improbabili sostanze. Cosa non torna ... virgilio.it

Femminicidio Zoe Trinchero, Alex Manna dal carcere: Quando l’ho gettata in acqua respirava, non sapevo che fareSi è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo Alex Manna, il 20enne che ha ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata ... fanpage.it

MattinaRai1. . Il femminicidio di Zoe a Nizza Monferrato. A #StorieItaliane parla in esclusiva la migliore amica della vittima, che aveva avuto una relazione con Alex Manna. “Con me era ossessivo, non potevo nè parlare, nè uscire con nessuno”. - facebook.com facebook

L’inchiesta sul #femminicidio di Zoe Trinchero. Convalidato l'arresto di Alex Manna, che ha confessato di aver ucciso la ragazza, morta per la caduta, secondo i primi risultati dell'autopsia x.com