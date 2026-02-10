Femminicidio Zoe Trinchero Alex Manna dal carcere | Quando l'ho gettata in acqua respirava non sapevo che fare

Alex Manna, il giovane di 20 anni accusato di aver ucciso Zoe Trinchero, ha deciso di non rispondere durante l’udienza di convalida del fermo. Parla solo attraverso il silenzio, mentre emergono i dettagli della tragica vicenda: l’uomo ha raccontato di aver gettato Zoe in acqua e di averla vista respirare, senza sapere cosa fare in quel momento. La procura ha disposto l’arresto e si attende ora l’inizio del processo, mentre la comunità di Nizza Monferrato si stringe intorno alla famiglia della ragazza

Si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo Alex Manna, il 20enne che ha ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato. Durante la sua confessione, il giovane ha ammesso di aver gettato la ragazza in acqua quando ancora respirava. "Non sapevo che fare".

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Questa mattina, Alex Manna ha confessato davanti agli investigatori di aver avuto una discussione con Zoe Trinchero.

