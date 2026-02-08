L' ho presa a pugni non so perché Il 20enne Alex Manna sul femminicidio di Zoe Trinchero

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero. Durante l’interrogatorio, dice di aver perso il controllo, di averla presa a pugni e poi lasciata cadere, senza però averla spinta nel canale. La versione di Manna si aggiunge alle indagini sul femminicidio, mentre gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo davvero quella sera.

«Abbiamo discusso, le ho dato un pugno, forse più pugni, io facevo boxe. Non so perché. Comunque non l’ho buttata giù nel canale, l’ho solo lasciata cadere». é quanto avrebbe detto nella sua confessione Alex Manna, il ventenne che ha ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato dopo un rifiuto. Il giovane ha raccontato anche il tentativo di depistaggio, gettando la colpa su di un altro ragazzo del paese. «Ho detto in giro che poteva essere stato lui - avrebbe sostenuto davanti ai carabinieri e al pm - perché si sa che è un pò strano. Ho raccontato che ci ha aggrediti e che sono scappato. Mi spiace, ho fatto male». 🔗 Leggi su Feedpress.me

Dopo due ore di interrogatorio, Alex Manna ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero.

Alex Manna, il giovane di 19 anni di Nizza Monferrato, ha ammesso di aver ucciso Zoe Trinchero.

