Ilaria Sula in aula i messaggi che Samson le mandava dopo averla uccisa | Ila dove sei? Rispondi

Nell'aula bunker di Rebibbia si è svolta oggi la seconda udienza del processo sul femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa de la Sapienza uccisa dal suo ex. 🔗 Leggi su Fanpage.it

