Femminicidio Ilaria Sula madre di Samson patteggia | condanna per occultamento

La madre di Mark Samson, il giovane che otto mesi fa ha ammazzato la sua ex fidanzata Ilaria Sula, è stata condannata a due anni per occultamento di cadavere. La donna, Nosr Manlapaz, ha infatti aiutato il figlio 23enne a nascondere il corpo senza vita della giovane studentessa, uccisa lo scorso 26 marzo 2025. La sentenza risale a due giorni fa, quando il giudice ha accolto la richiesta dei legali di Manlapaz per il patteggiamento della pena, concessa con sospensione condizionale. L'istruttoria per il processo a Mark Samson si aprirà invece il prossimo 9 dicembre. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Femminicidio Ilaria Sula, madre di Samson patteggia: condanna per occultamento

