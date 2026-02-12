Femminicidio Federica Torzullo il procuratore conferma il movente | È la separazione Indagini su possibili complici

Il procuratore di Civitavecchia, Alberto Liguori, ha confermato che il femminicidio di Federica Torzullo è avvenuto a causa della separazione tra lei e il marito. L’indagine si concentra anche su possibili complici, ma il movente principale resta la rottura del rapporto. Federica, 41 anni, è stata uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Agostino Carlomagno. La polizia sta approfondendo tutti gli aspetti della vicenda.

Un femminicidio che ha sullo sfondo il movente della separazione. A parlare, in una nota, è il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in merito alla morte di Federica Torzullo, 41 anni uccisa ad Anguillara dal marito Claudio Agostino Carlomagno. La morte di Federico Torzullo per mano del coniuge Claudio Carlomagno "è un dato ormai acquisito" ha detto il procuratore Liguori, che ha aggiunto "rimanevano da esplorare le ragioni del gesto che, sin dall'inizio con la formalizzazione del provvedimento del fermo del coniuge del 18 gennaio 2026, l'ufficio di Procura aveva individuato nel rifiuto di Federica di mantenere il rapporto affettivo con il coniuge".

