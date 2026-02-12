Federica Torzullo uccisa ad Anguillara procuratore | Movente è rifiuto separazione

La polizia ha confermato che Federica Torzullo è stata assassinata da suo marito, Claudio Agostino Carlomagno. Il procuratore ha spiegato che il movente dell’omicidio è legato al rifiuto della separazione. La tragedia si è consumata ad Anguillara, dove la donna è stata trovata senza vita. Le autorità stanno lavorando per chiarire tutti i dettagli della vicenda.

La morte di Federica Torzullo, uccisa dal coniuge Claudio Agostino Carlomagno, è “un dato ormai acquisito”. Con queste parole il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori ricostruisce in un comunicato la genesi e lo sviluppo del femminicidio di Federica Torzullo. Un delitto che, secondo l’impianto accusatorio, avrebbe come movente il rifiuto dell’uomo di accettare la fine del rapporto e la volontà di preservare una condizione di comodo costruita negli anni. Fin dall’emissione del fermo, il 18 gennaio 2026, l’Ufficio di Procura aveva individuato il movente nel rifiuto di Federica di mantenere il legame affettivo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, procuratore: “Movente è rifiuto separazione” Approfondimenti su Federica Torzullo Federica Torzullo uccisa ad Anguillara, si cerca l’arma del delitto Sono in corso le indagini a Anguillara per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa presumibilmente con un coltello. Uccisa dal marito, funerali di Federica Torzullo sabato ad Anguillara Sabato ad Anguillara si terranno i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Saracena uccisa dal marito con coltellate. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, in stato di fermo di marito Ultime notizie su Federica Torzullo Argomenti discussi: I funerali di Federica Torzullo uccisa dal marito ad Anguillara, nella stessa chiesa dei suoceri morti suicidi; Ad Anguillara i funerali di Federica Torzullo: lutto cittadino; Federica Torzullo, oggi i funerali ad Anguillara: lo strazio della sorella; Anguillara, l'ultimo saluto a Federica Torzullo uccisa dal marito. Il parroco: Dolce e forte. Ad Anguillara i funerali di Federica Torzullo: una folla silenziosa per l'ultimo salutoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ad Anguillara i funerali di Federica Torzullo: una folla silenziosa per l'ultimo saluto ... tg24.sky.it Federica Torzullo, folla ai funerali ad Anguillara. La sorella in lacrime: Hanno spento la tua luceNella chiesa Regina Pacis le esequie della donna uccisa dal marito Claudio Carlomagno. Il parroco nell'omelia: Di lei ricordo il sorriso ... adnkronos.com Federica Torzullo, svolta nelle indagini: Carlomagno avrebbe premeditato l'omicidio con l'aiuto di un complice - facebook.com facebook Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.