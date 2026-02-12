Il caso del femminicidio di Zoe Trinchero torna sotto i riflettori. Alex Manna, l’uomo che avrebbe dovuto raccontare cosa è successo, cambia versione più volte e solleva dubbi. Le sue dichiarazioni si scontrano con i dettagli emersi finora, e sulla scena emergono sospetti di depistaggi. Intanto, si approfondiscono anche le accuse a Naudy Carbone, mentre le indagini continuano a scavare tra le bugie e le contraddizioni.

L’arresto di Alex Manna è stato convalidato, ma ciò non scioglie i dubbi sul femminicidio di Zoe Trinchero. La sua versione non convince gli inquirenti né gli amici presenti quella sera. Tanti i punti oscuri del suo racconto, dalla negazione di un tentato approccio sessuale a quel depistaggio con il quale ha tentato prima di scaricare la colpa su Naudy Carbone e poi di attribuire l’aggressione al fumo passivo delle canne consumate dagli amici, o a qualche sostanza che una mano ignota potrebbe aver rilasciato nella birra di quella sera. Bugie, queste, che nonostante la confessione allontanano da lui più parti di credibilità. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Femminicidio di Zoe Trinchero, tutti i dubbi sulla versione di Alex Manna e i tentativi di depistaggio

Approfondimenti su Zoe Trinchero

Un giovane di 20 anni, Alex Manna, confessa di aver colpito la ragazza, Zoe Trinchero.

Il femminicidio di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato.

Ultime notizie su Zoe Trinchero

Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, l'autopsia: è morta per le conseguenze della cadutaNé le botte né il tentativo di strangolamento l'avevano uccisa. Alex Manna resta in carcere (e i suoi legali puntano sul delitto preterintenzionale) ... torinotoday.it

Femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, la famiglia di Alex Manna sparisce da casa dopo le minacceDopo il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato la famiglia di Alex Manna ha ricevuto minacce e ha lasciato Montegrosso d'Asti ... virgilio.it

I funerali di Zoe Trinchero, la diciassettenne trovata senza vita nel Rio Nizza, si terranno sabato 14 febbraio alle 10 nella chiesa di Sant'Ippolito, in piazza XX Settembre. Il sindaco di Nizza Monferrato, Simone Nosenzo, ha proclamato il lutto cittadino per perme - facebook.com facebook

Sabato i funerali di Zoe Trinchero. Le esequie nella chiesa di Sant'Ippolito a Nizza Monferrato #ANSA x.com