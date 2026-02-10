femminicidio di zoe trinchero a nizza monferrato alex manna dormiva tranquillo in caserma come fosse a casa

Il femminicidio di Zoe Trinchero scuote Nizza Monferrato. Alex Manna, accusato dell’omicidio, è stato trovato a dormire in caserma come se fosse a casa. Le testimonianze e le analisi del suo profilo stanno portando avanti le indagini. La comunità è sotto shock e chiede giustizia per Zoe.

Il femminicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato sconvolge per i dettagli emersi: Alex Manna, indagato per l’omicidio, sarebbe stato scorto mentre “dormiva tranquillo” in caserma mentre gli altri erano disperati. Psichiatri e testimoni parlano di assenza di empatia e abilità manipolatoria nella sua possibile messa in scena legata al delitto. Nizza Monferrato, il femminicidio di Zoe Trinchero Il femminicidio di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato, colpisce non solo per la brutalità del gesto, ma anche per il comportamento di Alex Manna, il 19enne indagato per l’omicidio. Un uomo descritto come freddo, lucido e sorprendentemente tranquillo nelle ore immediatamente successive al delitto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

L’ex fidanzata di Alex Manna, l’uomo che ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato, racconta che il ragazzo era ossessivo e possessivo.

Femminicidio Zoe Trinchero, Alex Manna dal carcere: Quando l’ho gettata in acqua respirava, non sapevo che fareSi è avvalso della facoltà di non rispondere durante l'udienza di convalida del fermo Alex Manna, il 20enne che ha ucciso Zoe Trinchero, la 17enne trovata ... fanpage.it

Femminicidio Zoe Trinchero, l'autopsia parla chiaro: era ancora viva quando è stata gettata nel canaleSarebbe dovuta alla caduta nel canale la morte di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa a Nizza Monferrato nella notte tra venerdì e sabato scorso ... affaritaliani.it

Si sarebbe potuta salvare Zoe Trinchero se Manna avesse subito chiamato i soccorsi - facebook.com facebook

Zoe Trinchero è morta per “trauma da precipitazione”: i risultati dell’autopsia x.com