Federica Torzullo uccisa ad Anguillara si cerca l’arma del delitto

Sono in corso le indagini a Anguillara per l'omicidio di Federica Torzullo, uccisa presumibilmente con un coltello. Le forze dell'ordine, coordinate dai carabinieri di Ostia, cercano ora l'arma del delitto, che potrebbe chiarire le dinamiche dell'accaduto. La procura sta valutando le testimonianze e gli elementi raccolti per ricostruire la vicenda e identificare eventuali responsabilità.

Sono in corso, da parte degli investigatori del reparto territoriale dei carabinieri di Ostia, le ricerche del coltello con cui Claudio Carlomagno avrebbe accoltellato a morte la moglie Federica Torzullo. Secondo quanto è emerso dai tracciati Gps dell’autovettura di Carlomagno, poco dopo il delitto e l’occultamento del cadavere della moglie, l’uomo si sarebbe disfatto dell’arma del delitto in un canale nei pressi della via Braccianese. I genitori di Carlomagno saranno riascoltati dai carabinieri. I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo in carcere da domenica scorsa e reo confesso dell’omicidio della moglie Federica Torzullo, verranno riascoltati dai carabinieri del nucleo investigativo del reparto territoriale di Ostia per chiarire alcuni aspetti legati alla vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Federica Torzullo, la verità dall'autopsia: uccisa con 20 coltellate. Si cerca l'arma del delitto nell?azienda del marito Claudio CarlomagnoFederica Torzullo è stata trovata morta con 20 ferite da arma da taglio.

Federica Torzullo uccisa in casa, nascosta in auto e seppellita: l’arma del delitto non si trovaFederica Torzullo è stata trovata morta nella sua abitazione, con successivi ritrovamenti in auto e sepolta.

Argomenti discussi: L'autopsia su Federica Torzullo: uccisa con 23 coltellate, aveva provato a difendersi; Il marito di Federica Torzullo confessa il femminicidio; Federica Torzullo, la donna scomparsa e ritrovata morta ad Anguillara Sabazia, è stata uccisa con 23 coltellate. Il corpo presentava ustioni al volto, al collo, sulle braccia e sulla parte superiore del torace. La 41enne ha provato a difendersi, come dimostrerebb; Femminicidio Federica Torzullo, marito confessa. La Procura: Zone d’ombra.

Femminicidio ad Anguillara: Tutti i Dettagli sul Tragicissimo Caso di Federica TorzulloUn evento drammatico ha scosso la comunità di Anguillara: l'omicidio di Federica Torzullo e l'interrogatorio del marito Claudio Carlomagno. notizie.it

Femminicidio Federica Torzullo, autopsia: uccisa con 23 coltellate, ha provato a difendersiLa Procura di Civitavecchia contesta al marito il reato di femminicidio. Domani udienza di convalida in carcere ... adnkronos.com

IL MARITO DI FEDERICA TORZULLO CONFESSA IL FEMMINICIDIO Interrogatorio davanti al gip, convalidato il fermo. «Non volevo perdere l'affidamento di mio figlio». Il procuratore: «Ancora zone d'ombra nella sua ricostruzione» https://www.calabriainchiest - facebook.com facebook

Federica Torzullo, l'ex marito confessa. Roma tira dritto sulla zona 30. ASCOLTA il podcast di oggi 22 gennaio ift.tt/NrUgtk1 x.com