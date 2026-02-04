uccisa dal marito funerali di federica torzullo sabato ad anguillara

Sabato ad Anguillara si terranno i funerali di Federica Torzullo, la donna di 41 anni di Saracena uccisa dal marito con coltellate. La notizia ha sconvolto la comunità e la polizia sta indagando sull’accaduto.

Si terranno sabato i funerali di Federica Torzullo, la 41enne originaria di Saracena uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. Le esequie, secondo quanto si è appreso, si svolgeranno nella chiesa Regina Pacis. La Procura di Civitavecchia ha dato il nulla osta alla sepoltura dopo che i medici legali dell’ Università La Sapienza hanno eseguito l’autopsia sul corpo della donna. Il 41enne è indagato per femminicidio e occultamento di cadavere ed è in carcere dal 18 gennaio, quando il corpo della moglie è stato ritrovato sepolto in un terreno limitrofo alla sua ditta. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Non si conosce ancora la data dei funerali di Federica Torzullo, assassinata dall’ex marito ad Anguillara Sabazia il 9 gennaio.

Anguillara Sabazia si ferma in lutto per i funerali di Maria Messenio e Pasquale Carlomagno.

Femminicidio di Federica Torzullo ad Anguillara, in stato di fermo di marito

