Femminicidio Federica Torzullo l’ipotesi di un complice che ha aiutato Carlomagno e le ricerche del coltello

Continuano le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, avvenuto ad Anguillara Sabazia. Si valutano diverse piste, tra cui l’ipotesi di un possibile complice e le ricerche del coltello utilizzato. Le autorità stanno approfondendo gli elementi raccolti per chiarire le dinamiche dell’episodio e individuare eventuali responsabilità. La vicenda resta sotto attenta osservazione nel rispetto delle procedure investigative in corso.

Proseguono anche in queste ore le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo, 41 anni, uccisa nella villetta di via Costantini ad Anguillara Sabazia, in provincia di Roma. Dopo il fermo e la confessione del marito, Claudio Agostino Carlomagno, i carabinieri del Nucleo Subacquei di Roma stanno concentrando le ricerche dell’arma del delitto, un coltello bilama, in un tratto di canale indicato dall’indagati. Le ricerche vengono effettuate con l’ausilio di metal detector, tra ostacoli naturali e terreno impervio, in una zona che costeggia la Strada Statale Braccianese Claudia, all’altezza di Osteria Nuova, dove il marito della vittima ha dichiarato di aver gettato il coltello subito dopo il delitto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

