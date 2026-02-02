Federica Brignone in dubbio per la discesa delle Olimpiadi Ninna Quario | Decisive le prove

Federica Brignone potrebbe restare fuori dalla discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sua madre, Maria Rosa Quario, ha spiegato che la decisione arriverà solo dopo le prove cronometrate, quindi ancora nulla è deciso. La campionessa italiana sta valutando attentamente se scendere in pista, ma al momento nulla è certo.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.