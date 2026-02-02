Federica Brignone in dubbio per la discesa delle Olimpiadi Ninna Quario | Decisive le prove
Federica Brignone potrebbe restare fuori dalla discesa delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sua madre, Maria Rosa Quario, ha spiegato che la decisione arriverà solo dopo le prove cronometrate, quindi ancora nulla è deciso. La campionessa italiana sta valutando attentamente se scendere in pista, ma al momento nulla è certo.
Maria Rosa Quario, madre di Federica Brignone, ha parlato a Radio Anch’io Sport, trasmissione di Rai Radio 1, dell’avvicinamento della figlia alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, affermando che l’azzurra deciderà se prendere parte alla discesa solo dopo le prove cronometrate. Brignone ha lottato con tutte le proprie forze per recuperare dall’infortunio ed essere presente ai Giochi: “ Non mollerà di sicuro, non lascia nulla di intentato, non solo per l’obiettivo olimpico. Ha sempre detto che non voleva che questo infortunio mettesse fine alla sua carriera. La motivazione per essere a questi Giochi è anche quella di fare la portabandiera, è stata una delle molle per farla lavorare ancora di più. 🔗 Leggi su Oasport.it
