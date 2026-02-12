Federica Brignone vince l' oro nel SuperG alle Olimpiadi 2026

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d'oro nel SuperG a Pechino 2026. È stata una gara emozionante, con la sciatrice italiana che ha mantenuto alta la concentrazione fino all’ultimo tratto, battendo la concorrenza e portando a casa il primo oro olimpico in questa edizione. Il pubblico presente sugli spalti ha festeggiato con entusiasmo, consapevole di aver assistito a un momento storico per lo sport italiano.

Un 12 febbraio destinato a restare nella memoria dello sport italiano coincide con una pagina di grande traccia olimpica. Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno offerto una vittoria di straordinaria valenza: Federica Brignone ha conquistato l’oro nel SuperG femminile, regalando all’Italia una conferma di alto livello sulla scena mondiale e un avanzamento significativo nel medagliere di casa. La prestazione della portabandiera dello sci alpino ha acceso l’entusiasmo nazionale e segnato un punto di svolta in questa fase cruciale della manifestazione. La fuoriclasse valdostana ha guidato la prova con una esecuzione impeccabile, chiudendo con l’oro che porta l’Italia a un passo dall’apice della classifica temporanea. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Federica Brignone vince l'oro nel SuperG alle Olimpiadi 2026 Approfondimenti su Federica Brignone olimpiadi Olimpiadi Milano Cortina 2026, Federica Brignone vince l’oro nel SuperG: trionfo azzurro nello sci femminile! Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Federica Brignone, chi è l’azzurra che ha vinto l’oro alle Olimpiadi 2026 in SuperG Federica Brignone sorride ai giochi di Milano Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. FEDERICA BRIGNONE vince l'oro olimpico nel SuperG alle OLIMPIADI di Milano-Cortina Ultime notizie su Federica Brignone olimpiadi Argomenti discussi: Bronzo Goggia in discesa a Cortina. Vince Johnson; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro; Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Milano Cortina 2026, Italia vince cinque medaglie e sale a quota otto. Milano Cortina, la diretta: Federica Brignone vince l'oro in SuperG, fuori Sofia Goggia. Sulle piste anche Mattarella (con la giacca dell'Italia)Federica Brignone è prima nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina. Quando sono scese 15 atlete, la campionessa azzurra con 1:23.41 è in testa: ancora deve scendere tra le altre, l'olimpionica ... ilmattino.it Federica Brignone vince l'oro nel SuperG femminile ai Giochi di Milano Cortina, l'impresa dopo l'infortunio: «Incredibile»L'azzurra, che aveva recuperato in extremis per le Olimpiadi dopo il terribile infortunio alla gamba sinistra, compie l'impensabile davanti al presidente della Repubblica Mattarella. Delusione per Sof ... corriere.it La sensazionale medaglia d’oro di Federica Brignone nel Super-G alle Olimpiadi x.com STRAORDINARIA FEDERICA BRIGNONE! Vince l’oro olimpico nel Super G! facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.