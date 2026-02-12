Federica Brignone sorride ai giochi di Milano Cortina 2026. La sciatrice italiana ha vinto l’oro in SuperG, dopo aver superato un grave infortunio che aveva messo in dubbio la sua presenza ai Giochi. Alla fine, Brignone ce l’ha fatta, portando a casa la medaglia più ambita.

Alle fine ce l’ha fatta: alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro in SuperG nonostante fosse reduce da un terribile infortunio che alla fine della scorsa stagione aveva messo in dubbio la stessa partecipazione ai Giochi da parte della campionessa azzurra. Tornata invece sulle piste, ha avuto anche l’onore di fare da portabandiera nella cerimonia inaugurale. Brignone e le due Coppe del Mondo. Federica Brignone, che a luglio compirà 36 anni, è la sciatrice azzurra più vincente di sempre. È stata anche la prima a vincere una Coppa del Mondo generale, e si è anche ripetuta, vincendone due in totale, nel 2020 e nel 2025. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Federica Brignone, chi è l’azzurra che ha vinto l’oro alle Olimpiadi 2026 in SuperG

Federica Brignone partirà con il pettorale assegnato durante le discipline di discesa e superG alle Olimpiadi.

